«Крылья Советов» – «Спартак». Гости ведут после первого тайма - Советский спорт
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18 мая 2019 19:51ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – «Спартак». Гости ведут после первого тайма

«Спартак» впереди после 45 минут.

Завершился первый тайм в матче 29-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Счет 0:1.

Единственный мяч на 18-й минуте с пенальти провел Зе Луиш.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, опережая ЦСКА, но уступая «Краснодару» в борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн

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