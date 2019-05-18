«Крылья Советов» – «Спартак». Гости ведут после первого тайма

Завершился первый тайм в матче 29-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Счет 0:1.
Единственный мяч на 18-й минуте с пенальти провел Зе Луиш.
На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, опережая ЦСКА, но уступая «Краснодару» в борьбу за место в Лиге чемпионов.
«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн
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