Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать - Советский спорт
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18 мая 2019 20:47ФутболСметанникова Дарья

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать

Официальный сайт «Ювентуса» накануне сообщил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Аллегри отказался от продления контракта с «Ювентусом» до лета-2020. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.

«Спасибо, мистер! Мы были вместе всего один год, но он получился особенным, потому что вы не только великолепный тренер, но и великолепный человек. Было приятно с вами работать!», - написал Роналду в своем твиттере.

При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).

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