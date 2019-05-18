Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать Официальный сайт «Ювентуса» накануне сообщил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Аллегри отказался от продления контракта с «Ювентусом» до лета-2020. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.

«Спасибо, мистер! Мы были вместе всего один год, но он получился особенным, потому что вы не только великолепный тренер, но и великолепный человек. Было приятно с вами работать!», - написал Роналду в своем твиттере.

При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).