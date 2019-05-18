Экс-вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в Лигу Европы - Советский спорт
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18 мая 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

Экс-вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в Лигу Европы

Экс-вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в еврокубки.

После победы «Манчестер Сити» над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка лиги определился очередной участник Лиги Европы от Англии. Им оказался клуб «Вулверхэмптон», занявший седьмое место в английской премьер-лиге. «Волки» начнут турнир со второго квалификационного раунда .

«Вулверхэмптон» не играли в еврокубках с сезона-1980/81. Отметим, что клуб тренирует бывший вратарь московского «Динамо» – Нуну.

Из английских команд до сих пор не ясна судьба лондонского «Арсенала». В случае победы над «Челси» в финале Лиги Европы 29 мая «канониры» попадут в Лигу чемпионов. В ином случае вновь сыграют во втором еврокубке.

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