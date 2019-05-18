«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии

В матче последнего тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Санта-Клару» (4:1) и сохранила двухочковый отрыв от «Порту».
Это 37-й чемпионский титул «орлов» в истории клуба и первый при главном тренере Бруну Лаже.
Благодаря победе в чемпионате «Бенфика» выступит в Лиге чемпионов-2019/20 с группового турнира. «Порту» стартует со второго квалификационного раунда. «Спортинг» и «Брага» выступят в Лиге Европы.
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