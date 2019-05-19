«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов-2019/20, «Монако» спасся от прямого вылета «Лилль» не играл в Лиге чемпионов шесть лет.

После 37-го тура чемпионата Франции «Лилль» гарантировал себе участие в основном турнире Лиги чемпионов-2019/2020.

«Лилль» разгромил «Анжер» со счетом 5:0 и гарантировал себе второе место. Клуб не играл на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона-2012/13.

«Лион» расправился с «Каном», и теперь точно будет третьим. Однако в основой турнир Лиги чемпионов он выйдет в случае победы «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы 29 мая 2019 года.

«Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, теперь точно не займет место ниже 18-го, а значит в худшем случае клуб будет играть в переходных матчах за право остаться в лиге 1.