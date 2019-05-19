«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1 - Советский спорт
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19 мая 2019 01:12ФутболКоноплев Александр

«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

«Бордо» устанавливает антирекорд, но бояться нечего.

«Бордо» в 37-м туре чемпионата Франции уступил «Реймсу» – 0:1. Таким образом, серия поражений клуба достигла шести матчей. Ранее «жирондисты» уступили «Сент-Этьену» (0:3), «Ниму» (1:2), «Лиону» (2:3), «Анжеру» (0:1) и «Лиллю» (0:1). Это худшая серия «Бордо» в лиге 1 за всю историю.

При этом клуб обезопасил себя от вылета в лигу 2 и участия в стыковых матчах за право остаться в элите.

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