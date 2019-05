«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

«Бордо» в 37-м туре чемпионата Франции уступил «Реймсу» – 0:1. Таким образом, серия поражений клуба достигла шести матчей. Ранее «жирондисты» уступили «Сент-Этьену» (0:3), «Ниму» (1:2), «Лиону» (2:3), «Анжеру» (0:1) и «Лиллю» (0:1). Это худшая серия «Бордо» в лиге 1 за всю историю.

При этом клуб обезопасил себя от вылета в лигу 2 и участия в стыковых матчах за право остаться в элите.

6 – Bordeaux have lost their last 6 games in Ligue 1, their worst run ever in the top-flight. Tragic. #FCGBSDR pic.twitter.com/ILWQKGYTO8