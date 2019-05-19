«Лион» возглавит экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» - Советский спорт
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19 мая 2019 01:48ФутболКоноплев Александр

«Лион» возглавит экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Двукратный победитель Лиги чемпионов едет в Лион.

Владелец «Лиона» Жан-Мишель Олас назвал нового главного тренера клуба.

Как отмечает L'Equipe, с сезона-2019/20 командой будет руководить экс-защитник «Арсенала», «Барселоны» и «Манчестер Сити» Силвиньо. Техническим директором станет семикратный чемпион Франции в составе «Лиона» Жуниньо Пернамбукано.

Нынешний наставник «ткачей» Бруно Генезио отказался продлевать контракт.

«Лион» попадет напрямую в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20 в случае победы «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы 29 мая 2019 года.

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