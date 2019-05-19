Саутгейт назначил Стерлинга капитаном сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился, кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
«Рахим Стерлинг отлично проявляет себя на протяжении всего сезона. Он стал чемпионом Англии вместе с «Манчестер Сити». Заметен его прогресс, умение принимать верные решения, как на поле, так и вне его.
Я думаю, что он и сам понимает, что стал более зрелым футболистом. Я ни на секунду не сомневаюсь в назначении Стерлинга капитаном сборной Англии», - цитирует Саутгейта Goal.com.
Напомним, что сборная Англии набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций. Англичане 6 июня сыграют с командой Голландии в полуфинале Лиги наций.
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