Саутгейт назначил Стерлинга капитаном сборной Англии Накануне Рахим Стерлинг оформил хет-трик в ворота «Уотфорда» (6:0) в финале Кубка Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился, кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.

«Рахим Стерлинг отлично проявляет себя на протяжении всего сезона. Он стал чемпионом Англии вместе с «Манчестер Сити». Заметен его прогресс, умение принимать верные решения, как на поле, так и вне его.

Я думаю, что он и сам понимает, что стал более зрелым футболистом. Я ни на секунду не сомневаюсь в назначении Стерлинга капитаном сборной Англии», - цитирует Саутгейта Goal.com.

Напомним, что сборная Англии набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций. Англичане 6 июня сыграют с командой Голландии в полуфинале Лиги наций.