Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако» Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Агент футболиста Олег Артемов прокомментировал возможный переход Александра Головина в другой клуб.

«Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр качественный игрок, за которым следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако», - цитирует Артемова «Чемпионат».

Добавим, что накануне Головин стал автором гола и результативной передачи в ворота «Амьена» в рамках 37-го тура чемпионата Франции.

Напомним, 22-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Головин провел 33 матча за клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Головиным интересуется «Интер», «Арсенал», «Марсель» и «Хоффенхайм».