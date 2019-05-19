Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако» - Советский спорт
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19 мая 2019 13:10ФутболСметанникова Дарья

Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако»

Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Агент футболиста Олег Артемов прокомментировал возможный переход Александра Головина в другой клуб.

«Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр качественный игрок, за которым следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако», - цитирует Артемова «Чемпионат».

Добавим, что накануне Головин стал автором гола и результативной передачи в ворота «Амьена» в рамках 37-го тура чемпионата Франции.

Напомним, 22-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Головин провел 33 матча за клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Головиным интересуется «Интер», «Арсенал», «Марсель» и «Хоффенхайм».

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