Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако»

Агент футболиста Олег Артемов прокомментировал возможный переход Александра Головина в другой клуб.
«Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр качественный игрок, за которым следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако», - цитирует Артемова «Чемпионат».
Добавим, что накануне Головин стал автором гола и результативной передачи в ворота «Амьена» в рамках 37-го тура чемпионата Франции.
Напомним, 22-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Головин провел 33 матча за клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Головиным интересуется «Интер», «Арсенал», «Марсель» и «Хоффенхайм».
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