Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» обыграть «Урал» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 13:25ФутболСметанникова Дарья

Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» обыграть «Урал» (видео)

В Екатеринбурге состоялся матч 29-го тура российской премьер-лиги.

«Урал» на своем поле принимал «Локомотив». Матч закончился вничью – 2:2.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Антон Миранчук, поразивший ворота с передачи Рифата Жемалетдинова. Сравнял счет в игре в первом тайме Андрей Панюков (39). Во втором тайме вывел «Урал» вперед гол Отмана Эль-Кабира.

За две минуты защитник «Урала» Стефан Страндберг получил две желтые карточки и был удален. У «Локомотива» пенальти реализовал все тот же Антон Миранчук (68).

После этого матча «Локомотив» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Урала» 35 очков и 11-я позиция.

В заключительном туре команда Юрия Семина примет дома «Уфу», а подопечные Дмитрия Парфенова сыграют в гостях с «Анжи». Оба матча пройдут 26 мая.

РПЛ
29-й тур

«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 21 Миранчук, 1:1 – 39 Панюков, 2:1 – 46 Эль-Кабир, 2:2 – 64, пенальти Миранчук.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76).

«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страндберг (64), Кварацхелия (69).

Удаление: Страндберг (66).

href="//rutube.ru/">Rutube

16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/05 14:00Футбол
«Ман Сити» готов к уникальному треблу!В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
18/05 20:12Футбол
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
17/05 11:30Хоккей
Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему осталось три сухих матчаВратарь сборной России Андрей Василевский засушил шестой сухарь на чемпионатах мира, обошел по играм на ноль Сергея Бобровского и готов замахнуться на достижение Владислава Третьяка.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
18/05 19:52Футбол
Роман Бабаев: Ни официальных запросов, ни звонков по покупке Фернандеса не былоПосле матча ЦСКА – «Ахмат», который завершился победой армейцев 1:0, генеральный директор хозяев Роман Бабаев рассказал о травме Николы Влашича, слухах о продаже Марио Фернандеса, а также оценил прошедшую встречу.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
17/05 23:30Хоккей
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
18/05 15:14Хоккей
Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
14:41 Футбол Аллегри может стать главным тренером «Ромы»
14:22 Футбол «Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах
14:08 Футбол Компани будет играющим тренером «Андерлехта»
13:52 Футбол Дмитрий Парфенов: Судейство? Осталось, чтобы этот арбитр еще сам нам забил
13:47 Футбол Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро
13:35 Футбол «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
13:30 Гандбол Трефилов впервые после операции на сердце вернется на площадку в матче со «Звездой»
13:25 Футбол Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» обыграть «Урал» (видео)
13:18 Художественная гимнастика Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ
13:10 Футбол Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако»
12:55 Хоккей Илья Воробьев: Хотим дать еще один шанс Капризову
12:45 Футбол «Енисей» - «Динамо»: Стартовые составы
12:37 Хоккей Капризов работает в звене с Овечкиным и Кузнецовым в преддверии матча со Швейцарией
12:33 Фигурное катание Загитова может быть оштрафована за вождение без прав (видео)
12:28 Художественная гимнастика Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с обручами на юниорском ЧЕ
12:14 Футбол «Луч» обыграл «Факел», «СКА-Хабаровск» справился с «Нижним Новгородом»
12:08 Футбол Антон Миранчук сравнялся с Зе Луишем по количеству голов в текущем сезоне РПЛ (видео)
11:58 Футбол Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»
11:45 Футбол Источник: Бердыев может возглавить «Локомотив» или «Спартак»
11:28 Футбол Такума Нисимура: ЦСКА очень хотел взять три очка
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика