Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» обыграть «Урал» (видео)

«Урал» на своем поле принимал «Локомотив». Матч закончился вничью – 2:2.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Антон Миранчук, поразивший ворота с передачи Рифата Жемалетдинова. Сравнял счет в игре в первом тайме Андрей Панюков (39). Во втором тайме вывел «Урал» вперед гол Отмана Эль-Кабира.

За две минуты защитник «Урала» Стефан Страндберг получил две желтые карточки и был удален. У «Локомотива» пенальти реализовал все тот же Антон Миранчук (68).

После этого матча «Локомотив» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Урала» 35 очков и 11-я позиция.

В заключительном туре команда Юрия Семина примет дома «Уфу», а подопечные Дмитрия Парфенова сыграют в гостях с «Анжи». Оба матча пройдут 26 мая.

РПЛ

29-й тур

«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 21 Миранчук, 1:1 – 39 Панюков, 2:1 – 46 Эль-Кабир, 2:2 – 64, пенальти Миранчук.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76).

«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страндберг (64), Кварацхелия (69).

Удаление: Страндберг (66).

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