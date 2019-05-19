Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро - Советский спорт
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19 мая 2019 13:47ФутболСметанникова Дарья

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

УЕФА сообщил на официальном сайте цены на билеты финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Евро-2020 впервые в истории пройдет на территории 12 городов по всей Европе. Турнир состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Самые дешевые билеты на матчи групповой стадии турнира, а также на ¼ финала будут стоить 30 евро. Эти матчи пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте.

Болельщики заплатят от 50 евро до 185 евро за билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге, а билеты на четвертьфиналы обойдутся от 75 евро до 225 евро.

Самый дорогой билет Евро-2020 на финал, который пройдет в Лондоне, будет стоить 945 евро.

Сообщается, что первый этап продаж пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

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