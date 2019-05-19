Аллегри может стать главным тренером «Ромы»

По информации источника, владелец «Ромы» Джеймс Палотта хочет видеть Аллегри на посту главного тренера клуба.
Напомним, Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона. В свою очередь с поста главного тренера «Ромы» уйдет Клаудио Раньери.
В данный момент римский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус» в очередной раз стал чемпионом страны.
Массимилиано Аллегри ранее тренировал «Милан».
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