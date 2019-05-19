Аллегри может стать главным тренером «Ромы» - Советский спорт
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19 мая 2019 14:41ФутболСпирин Дмитрий

Аллегри может стать главным тренером «Ромы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом может возглавить «Рому», сообщает Football Italia.

По информации источника, владелец «Ромы» Джеймс Палотта хочет видеть Аллегри на посту главного тренера клуба.

Напомним, Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона. В свою очередь с поста главного тренера «Ромы» уйдет Клаудио Раньери.

В данный момент римский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус» в очередной раз стал чемпионом страны.

Массимилиано Аллегри ранее тренировал «Милан».

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