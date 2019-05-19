Зинедин Зидан: Это не первый плохой год для «Реала»

«Теперь мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших болельщиков. Мы намерены очень хорошо подготовиться в межсезонье. Это не первый плохой год в истории клуба. И после плохого приходит хорошее. Мы не должны забывать этот сезон», - заявил Зидан.
Напомним, «Реал» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. От выигравшей первенство страны «Барселоны» команда Зидана в итоге отстала на 18 очков.
В следующем сезоне королевский клуб сыграет в Лиге чемпионов.
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