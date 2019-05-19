Бьелса претендует на пост главного тренера «Ромы»

По информации Sky Sport Italia, римский клуб рассматривает Бьелсу в качестве замены Клаудио Раньери, который покидает команду по окончании сезона.
В данный момент «Рома» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А.
Марсело Бьелса в нынешнем сезоне тренировал «Лидс» в английском чемпионшипе.
Ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить Массимилиано Аллегри, который недавно ушел из «Ювентуса».
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