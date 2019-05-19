Главный тренер «Бетиса» покинул свой пост после победы над «Реалом»

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

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«Ман Сити» готов к уникальному треблу! В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.

Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы Подводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

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