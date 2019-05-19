Главный тренер «Бетиса» покинул свой пост после победы над «Реалом»

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
В последнем матче под руководством Сетьена «Бетис» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:0. Команда завершила сезон на десятой строчке турнирной таблицы примеры.
60-летний специалист возглавил «Бетис» летом 2017 года. Его контракт с клубом действовал до лета 2020 г.
О причинах ухода тренера из команды пока не сообщается.
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