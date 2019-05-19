Главный тренер «Бетиса» покинул свой пост после победы над «Реалом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 17:46ФутболСпирин Дмитрий

Главный тренер «Бетиса» покинул свой пост после победы над «Реалом»

Энрике Сетьен покинул пост главного тренера севильского «Бетиса».

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

В последнем матче под руководством Сетьена «Бетис» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:0. Команда завершила сезон на десятой строчке турнирной таблицы примеры.

60-летний специалист возглавил «Бетис» летом 2017 года. Его контракт с клубом действовал до лета 2020 г.

О причинах ухода тренера из команды пока не сообщается.

29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
18/05 14:00Футбол
«Ман Сити» готов к уникальному треблу!В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.
19/05 00:33Хоккей
Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы  Подводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
17/05 23:30Хоккей
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
18/05 18:39Футбол
ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубкеКрасно-синие играли не лучше грозненцев, потеряли Влашича, но добыли самое важное - три очка.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
18/05 20:12Футбол
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
Новости
17:36 Футбол Александр Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается
17:15 Легкая атлетика Бегун скончался, преодолев дистанцию московского полумарафона
17:08 Футбол Бьелса претендует на пост главного тренера «Ромы»
16:47 Футбол Аленичев покинет «Енисей»
16:22 Хоккей Сборная Финляндии на чемпионате мира потеряла нападающего
16:18 Футбол Зинедин Зидан: Это не первый плохой год для «Реала»
15:57 Футбол «Динамо» упустило победу над «Енисеем», но сохранило прописку в РПЛ (видео)
15:37 Теннис Каролина Плишкова выиграла турнир в Риме
15:22 Волейбол Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года
15:04 Футбол «Реал» на своем поле проиграл «Бетису»
14:41 Футбол Аллегри может стать главным тренером «Ромы»
14:22 Футбол «Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах
14:08 Футбол Компани будет играющим тренером «Андерлехта»
13:52 Футбол Дмитрий Парфенов: Судейство? Осталось, чтобы этот арбитр еще сам нам забил
13:47 Футбол Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро
13:35 Футбол «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
13:30 Гандбол Трефилов впервые после операции на сердце вернется на площадку в матче со «Звездой»
13:25 Футбол Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» обыграть «Урал» (видео)
13:18 Художественная гимнастика Сборная России победила в упражнениях с лентами на юниорском ЧЕ
13:10 Футбол Агент: Все планы Головина связаны только с «Монако»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика