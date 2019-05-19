«Шахтер» стал чемпионом Украины - Советский спорт
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19 мая 2019 19:11ФутболСпирин Дмитрий

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Донецкий «Шахтер» обыграл «Зарю» в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Украины (1:0).

Автором единственного гола в матче стал Жуниор Мораес (11-я минута)

Эта победа позволила «Шахтеру» досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона горняки опережают киевское «Динамо» на 11 очков.

«Шахтер» выиграл УПЛ в третий раз подряд. Всего же на счету донецкого клуба 12 титулов чемпиона Украины. Рекордсменом по этому показателю по-прежнему остается киевское «Динамо» (15 титулов).

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