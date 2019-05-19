«Спартак» и ЦСКА гарантировали себе участие в Лиге Европы на следующий сезон В воскресенье, 19 мая, «Краснодар» в гостях разгромил «Арсенал» и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

Одновременно с этим шансов на участие в главном клубном европейском турнире лишись «Спартак» и ЦСКА. Обе команды примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Третий участник европейского турнира от России определится по итогам финальной встречи за Кубок страны, в котором «Урал» сыграет против «Локомотива». В случае победы железнодорожников путевка в Лигу Европы достанется идущему на шестом месте «Арсеналу». Если победу одержит «Урал», то именно он представит России в европейском кубке.

Отметим, что при равенстве очков между ЦСКА и «Арсеналом» по окончании чемпионата России, по результатам личных встреч выше окажется московская команда, обыгравшая туляков на своем поле – 3:0 и уступившая в гостях со счетом 0:2.