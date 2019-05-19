«Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки - Советский спорт
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19 мая 2019 19:49Футбол

«Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки

Футболисты «Краснодара», обыграв в 29-м туре чемпионата России тульский «Арсенал», гарантировали себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фотографию команды из раздевалки после этого матча.

Отметим, что краснодарская команда впервые в своей истории завоевало право на участие в главном клубном европейском турнире.

Добавим, что компанию «Краснодару» в Лиге чемпионов сезона-2019/20 от России составят «Зенит» и «Локомотив».

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