«Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фотографию команды из раздевалки после этого матча.
Отметим, что краснодарская команда впервые в своей истории завоевало право на участие в главном клубном европейском турнире.
Добавим, что компанию «Краснодару» в Лиге чемпионов сезона-2019/20 от России составят «Зенит» и «Локомотив».
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