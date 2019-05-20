Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

В составе победителей дубль оформил Фабиан Руис (на 71-й и 78-й минутах), также голами отметились Петр Зелиньский (16) и Дрис Мертенс (61). У гостей отличился Мауро Икарди (81).
После этой победы «Наполи», набрав 79 очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 66 очков, занимает четвертое место в чемпионате.
В заключительном туре «Наполи» в гостях сыграет против «Болоньи», а «Интер» на своем поле примет «Эмполи».
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