«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и вышла на третье место в чемпионате Италии Футболисты «Ювентуса» не смогли переиграть «Аталанту» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля мяч забил Марио Манджукич (80), у гостей - Йосип Иличич (33).

Отметим, что нападающий туринского клуба Федерико Бернардески был удален с поля на второй минуте компенсированного времени матча.

«Ювентус», досрочно завоевавший золотые медали чемпионата Италии, набрал после этой игры 90 очков. «Аталанта», имея в активе 66 очков, поднялась на третью строчку в турнирной таблице серии А.

В заключительном туре чемпионата «Аталанта» на своем поле сыграет против «Сассуоло», а «Ювентус» в гостях встретится с «Сампдорией».