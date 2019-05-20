«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и вышла на третье место в чемпионате Италии

Встреча прошла на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля мяч забил Марио Манджукич (80), у гостей - Йосип Иличич (33).
Отметим, что нападающий туринского клуба Федерико Бернардески был удален с поля на второй минуте компенсированного времени матча.
«Ювентус», досрочно завоевавший золотые медали чемпионата Италии, набрал после этой игры 90 очков. «Аталанта», имея в активе 66 очков, поднялась на третью строчку в турнирной таблице серии А.
В заключительном туре чемпионата «Аталанта» на своем поле сыграет против «Сассуоло», а «Ювентус» в гостях встретится с «Сампдорией».
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