Мбаппе намекнул на переход в другой клуб Нападающий «ПСЖ» может продолжить карьеру в другом клубе и чемпионате.

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул на уход из клуба. Футболист был признан лучшим молодым игроком лиги 1.

«Я открыл для себя много нового здесь. Чувствую, что пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, что это будет в «ПСЖ», что сделаю с удовольствием или, может быть, в другом месте.

Я сказал то, что должен был сказать. Когда вы находитесь в таком положении, можете передавать сообщения, думаю, что передал свое. Если я скажу больше, это будет уже слишком», - приводит слова Мбаппе Goal.com.

Контракт «ПСЖ» с 20-летним нападающим рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 42 матча за «ПСЖ», в которых забил 38 мячей и отдал 17 голевых передач.