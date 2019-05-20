В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)

Главный арбитр матча Виктор Уго Уртадо скончался во время матча 25-го тура чемпионата Боливии.
По информации Los Tiempos, у судьи остановилось сердце во время второго тайма. Врачи «Олвейс Рэди» и «Петролеро» пытались спасти 32-летнего арбитра. После этого Уртадо отправили в больницу, где он скончался.
Свои соболезнования в твиттере выразил президент Боливии Эво Моралес.
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