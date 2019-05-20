Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш рассказал о своих любимых командах.

Как передает пресс-служба голландского клуба, 26-летний марокканец хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону».

«У меня две любимые команды: «Арсенал» и «Барселона». Играть за одну из них – моя мечта», - цитирует Зиеша пресс-служба «Аякса».

Напомним, что Зиеш был признан лучшим игроком «Аякса» по итогам завершившегося сезона. На счету полузащитника 21 гол и 24 результативные передачи в 49 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

«Аякс» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Голландии, Кубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Тоттенхэму».