Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта - Советский спорт
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20 мая 2019 08:51ФутболСметанникова Дарья

Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш рассказал о своих любимых командах.

Как передает пресс-служба голландского клуба, 26-летний марокканец хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону».

«У меня две любимые команды: «Арсенал» и «Барселона». Играть за одну из них – моя мечта», - цитирует Зиеша пресс-служба «Аякса».

Напомним, что Зиеш был признан лучшим игроком «Аякса» по итогам завершившегося сезона. На счету полузащитника 21 гол и 24 результативные передачи в 49 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

«Аякс» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Голландии, Кубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Тоттенхэму».

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