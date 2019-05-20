Андрей Червиченко: «Спартак» сумел выйти в Лигу Европы благодаря везению и судейству - Советский спорт
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20 мая 2019 08:58ФутболСметанникова Дарья

Андрей Червиченко: «Спартак» сумел выйти в Лигу Европы благодаря везению и судейству

«Спартак» и ЦСКА лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал попадание команды в Лигу Европы. После 29 туров российской премьер-лиги красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, имея 49 очков.

«Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА», - цитирует Червиченко «Известия».

В заключительном туре РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Оренбургом». Матч состоится 26 мая.

Отметим, что третий участник европейского турнира от России определится по итогам финальной встречи за Кубок страны, в котором «Урал» сыграет против «Локомотива». В случае победы железнодорожников путевка в Лигу Европы достанется идущему на шестом месте «Арсеналу». Если победу одержит «Урал», то именно он представит России в европейском кубке.

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