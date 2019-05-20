Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса» - Советский спорт
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20 мая 2019 09:23ФутболСметанникова Дарья

Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса»

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался продлевать контракт с клубом.

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что на этой неделе Аллегри должен обсудить свое будущее в клубе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Добавим, что с 2015 года Клопп тренирует «Ливерпуль». Английский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 1 июня в Мадриде. В чемпионате Англии «Ливерпуль» занял второе место, уступив одно очко «Манчестер Сити».

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