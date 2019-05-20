Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса» На прошлой неделе стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался продлевать контракт с клубом.

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса».

BOOM! Klopp has been contacted by Juventus, but with no consequence — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 19 мая 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что на этой неделе Аллегри должен обсудить свое будущее в клубе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Добавим, что с 2015 года Клопп тренирует «Ливерпуль». Английский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 1 июня в Мадриде. В чемпионате Англии «Ливерпуль» занял второе место, уступив одно очко «Манчестер Сити».