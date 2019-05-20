Роналду не хочет, чтобы Конте возвращался в «Ювентус»

Как сообщает La Repubblica, нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду выступает против возвращения Антонио Конте на пост главного тренера клуба.
Отмечается, что желание Роналду является основополагающим для руководства «Ювентуса». Поэтому Конте не будет приглашен в туринский клуб.
Ранее стало известно, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
Под руководством Конте «Ювентус» три раза подряд выиграл итальянский чемпионат (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также завоевал два Суперкубка Италии (2012, 2013).
Среди кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» значатся аргентинский специалист Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), итальянцы Маурицио Сарри («Челси») и Симоне Индзаги («Лацио»), а также бывший португальский наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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