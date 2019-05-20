Головин включен в число лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в число лучших игроков 37-го тура лиги 1. Россиянин в матче с «Амьеном» (2:0) забил мяч и сделал голевую передачу.
Кроме Головина в символическую сборную попали:
Коубек («Ренн»), Сакай («Марсель»), Керер («ПСЖ»), Да Силва («Ренн»), Коне («Лилль»), Сансоне («Марсель»), Пепе («Лилль»), Депай («Лион»), Мбаппе («ПСЖ»), Берич («Сент-Этьен»).
Напомним, 22-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Головин провел 33 матча за клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
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