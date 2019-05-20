СМИ: Фирмино сможет помочь «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов - Советский спорт
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20 мая 2019 10:23ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Фирмино сможет помочь «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Тоттенхэмом».

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино приступил к тренировкам в команде после травмы бедра. Об этом сообщает Sky Sports.

«Ливерпуль» на данный момент находится в Испании, где проводит подготовку к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1 мая в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

В этом сезоне 27-летний Фирмино провел 47 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 16 мячей и отдал семь голевых передач.

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