Джанаев с «Медзем» вылетел во второй дивизион Польши

Команда голкипера сборной России Сослана Джанаева «Медзь» не смогла сохранить место в высшей лиге Польши.
В заключительном туре чемпионата «Медзь» одержал в гостях победу над «Вислой» из Кракова (5:4), однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить «Вислу» из Плоцка и подняться с 15-го места.
Джанаев провел на поле весь матч и пропустил четыре гола, из них два – с пенальти. Также 32-летний российский вратарь получил на последней минуте желтую карточку.
Напомним, Джанаев перешел в «Медзь» в конце февраля и за три месяца сыграл за команду в семи матчах (из них один – «на ноль») и пропустил 13 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.
Добавим, что Джанаев был включен в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
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