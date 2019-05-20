Джанаев с «Медзем» вылетел во второй дивизион Польши - Советский спорт
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20 мая 2019 10:47ФутболЛипкин Антон

Джанаев с «Медзем» вылетел во второй дивизион Польши

В заключительном туре российский голкипер пропустил четыре гола.

Команда голкипера сборной России Сослана Джанаева «Медзь» не смогла сохранить место в высшей лиге Польши.

В заключительном туре чемпионата «Медзь» одержал в гостях победу над «Вислой» из Кракова (5:4), однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить «Вислу» из Плоцка и подняться с 15-го места.

Джанаев провел на поле весь матч и пропустил четыре гола, из них два – с пенальти. Также 32-летний российский вратарь получил на последней минуте желтую карточку.

Напомним, Джанаев перешел в «Медзь» в конце февраля и за три месяца сыграл за команду в семи матчах (из них один – «на ноль») и пропустил 13 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.

Добавим, что Джанаев был включен в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

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