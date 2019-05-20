23-летний защитник «Химок» интересен трем клубам РПЛ

Защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, к защитнику активный интерес проявляют «Уфа», «Ростов» и «Рубин». У Данилкина есть возможность покинуть «Химки» этим летом, несмотря на то, что контракт рассчитан до конца 2019 года.
В этом сезоне Данилкин провел в составе «Химок» 33 матча, в которых забил один мяч. Перед заключительным туром ФНЛ «Химки» занимают девятое место.
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