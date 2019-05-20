23-летний защитник «Химок» интересен трем клубам РПЛ - Советский спорт
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20 мая 2019 10:51ФутболСметанникова Дарья

23-летний защитник «Химок» интересен трем клубам РПЛ

Егор Данилкин является бывшим футболистом московского «Динамо» и молодежной сборной России.

Защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, к защитнику активный интерес проявляют «Уфа», «Ростов» и «Рубин». У Данилкина есть возможность покинуть «Химки» этим летом, несмотря на то, что контракт рассчитан до конца 2019 года.

В этом сезоне Данилкин провел в составе «Химок» 33 матча, в которых забил один мяч. Перед заключительным туром ФНЛ «Химки» занимают девятое место.

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