Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал решение Массимилиано Аллегри покинуть клуб по окончании сезона.
«К сожалению, я пропустил прощальную пресс-конференцию Аллегри из-за большого количества дел. Уход Массимилиано – это логичное окончание большой эпохи. Это был очень важный период в жизни команды.
Аллегри выиграл для «Ювентуса» 11 трофеев, что заслуживает большой благодарности. Причин для его увольнения не было, просто все подошло к концу», - цитирует Недведа Football Italia.
При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).
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