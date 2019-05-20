Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было - Советский спорт
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20 мая 2019 11:21ФутболСметанникова Дарья

Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было

Массимилиано Аллегри не стал продлевать контракт с «Ювентусом».

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал решение Массимилиано Аллегри покинуть клуб по окончании сезона.

«К сожалению, я пропустил прощальную пресс-конференцию Аллегри из-за большого количества дел. Уход Массимилиано – это логичное окончание большой эпохи. Это был очень важный период в жизни команды.

Аллегри выиграл для «Ювентуса» 11 трофеев, что заслуживает большой благодарности. Причин для его увольнения не было, просто все подошло к концу», - цитирует Недведа Football Italia.

При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).

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