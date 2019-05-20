СМИ: Ракицкий получит от «Шахтера» золотую медаль чемпионата Украины В нынешнем сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 11 матчей в чемпионате Украины, забив один мяч.

«Шахтер» передаст защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому золотую медаль чемпионата Украины. Об этом сообщает «Чемпионат».

Накануне «Шахтер» оформил 13-й в истории чемпионский титул. Главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека отметил вклад Ракицкого в победу «Шахтера» в чемпионате.

Напомним, 29-летний украинец перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно за 10 млн евро. В составе петербургского клуба Ракицкий забил три мяча в 11 матчах РПЛ.

«Зенит» уже обеспечил себе победу в чемпионате России. Таким образом, Ракицкий стал чемпионом Украины и России в одном сезоне.