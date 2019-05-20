«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе - Советский спорт
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20 мая 2019 16:37ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе

Перейра и Каборе покидают «Краснодар».

«Краснодар» сообщил об уходе из клуба полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе. 22 мая болельщики смогут посетить открытую тренировку «быков», а после встретиться с тренерами и футболистами.

«Ориентировочно в 18.50 в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, с болельщиками встретятся старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать вопросы наставнику черно-зеленых, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов», – написано на сайте «Краснодара».

29-летний Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. На его счету 29 мячей в 200 играх за клуб.

31-летний Каборе перешел в «Краснодар» в 2015 году. Он отметился двумя голами и пятью передачами в 123 матчах.

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