Слуцкий критикует сетку чемпионата Голландии - Советский спорт
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20 мая 2019 16:57Футбол

Слуцкий критикует сетку чемпионата Голландии

Слуцкий жалуется на плотный график.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выступил за отмену плей-офф за место в Лиге Европы. В чемпионате Голландии команды, занявшие с пятого по восьмое место, разыгрывают по олимпийской системе место в Лиге Европы.

– Клуб должен сыграть не менее десяти игр в плей-офф чемпионата Голландии и трех предварительных раундах, чтобы попасть в основной турнир Лиги Европы. Очень сложно достичь групповой стадии таким образом, – передает слова Слуцкого De Telegraaf.

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Витесс» проиграл «Гронингену» – 1:2. Ответная встреча пройдет 21 мая.

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