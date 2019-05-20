Слуцкий критикует сетку чемпионата Голландии

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выступил за отмену плей-офф за место в Лиге Европы. В чемпионате Голландии команды, занявшие с пятого по восьмое место, разыгрывают по олимпийской системе место в Лиге Европы.
– Клуб должен сыграть не менее десяти игр в плей-офф чемпионата Голландии и трех предварительных раундах, чтобы попасть в основной турнир Лиги Европы. Очень сложно достичь групповой стадии таким образом, – передает слова Слуцкого De Telegraaf.
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Витесс» проиграл «Гронингену» – 1:2. Ответная встреча пройдет 21 мая.
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