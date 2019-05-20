Названо имя попавшегося на допинге футболиста

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов сдал положительную допинг-пробу после матча ФНЛ против «Чертаново», сообщает «Матч ТВ». Игра состоялась 24 апреля, куряне проиграли со счетом 2:3. Коробов в той встрече реализовал пенальти.
Всего на счету 24-летнего опорника один гол в 25 матчах ФНЛ-2018/19.
Коробов – победитель ПФЛ и двукратный финалист Кубка России.
Ранее сообщалось, что РФС проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в РУСАДА.
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