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20 мая 2019 17:19ФутболКоноплев Александр

Названо имя попавшегося на допинге футболиста

Коробов – победитель ПФЛ и двукратный финалист Кубка России.

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов сдал положительную допинг-пробу после матча ФНЛ против «Чертаново», сообщает «Матч ТВ». Игра состоялась 24 апреля, куряне проиграли со счетом 2:3. Коробов в той встрече реализовал пенальти.

Всего на счету 24-летнего опорника один гол в 25 матчах ФНЛ-2018/19.

Коробов – победитель ПФЛ и двукратный финалист Кубка России.

Ранее сообщалось, что РФС проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в РУСАДА.

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