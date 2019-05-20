Состав сборной России назовут 23 мая Черчесов ждет финала Кубка России.

Окончательный состав сборной России на предстоящие матчи квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра будет назван 23 мая.

22 мая в Самаре пройдет финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». В этих командах играют футболисты из расширенного списка Гилерме, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов (все – «Локомотив») и Михаил Меркулов («Урал»). Всего в расширенном списке 37 человек.

– Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днем раньше в Самаре пройдет финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске в 19.00 мск. Матч Россия – Кипр пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня, начало – в 21.45 мск.