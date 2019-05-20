СМИ: «МЮ» предложил за Кулибали 110 млн евро, но получил отказ

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Согласно источнику, англичане предложили за игрока сборной Сенегала 110 млн евро, но эта сумма не устроила боссов итальянского клуба, и они ответили отказом.
Ранее сообщалось, что летом 2020 года отступные в контракте 27-летнего футболиста составят 150 млн евро. При этом главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб не хочет расставаться с игроком.
В минувшем сезоне серии А Кулибали провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, а также был признан лучшим защитником лиги.
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