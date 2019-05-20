«Брайтон» назначил нового главного тренера - Советский спорт
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20 мая 2019 20:13ФутболГичунцев Артур

«Брайтон» назначил нового главного тренера

Ранее команду покинул Крис Хьютон.

«Брайтон» на своем официальном сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера команды.

43-летний англичанин ранее работал у руля шведского «Эстерсунда», с которым выходил в 1/16 финала Лиги Европы. Также он выигрывал с командой Кубок Швеции.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Брайтон» занял 17-е место, набрав 36 очков и избежав вылета в чемпионшип. В последнем туре команда уступила «Манчестер Сити» (1:4).

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