Криштиану Роналду отметил восьмой чемпионский титул «Ювентуса» подряд (фото) Роналду напомнил о своих успехах.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с призом лучшему игроку серии А. На нем португалец одет в футболку с цифрой «8», что означает количество чемпионских титулов туринцев подярд.

«Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии... Все достигаемо, пока мечта живет тебе каждый день», – написал футболист в своем фейсбуке.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за «Ювентус» 41 матч во всех турнирах, забив в них 28 мячей и отдав 13 голевых передач.