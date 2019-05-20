Криштиану Роналду отметил восьмой чемпионский титул «Ювентуса» подряд (фото)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с призом лучшему игроку серии А. На нем португалец одет в футболку с цифрой «8», что означает количество чемпионских титулов туринцев подярд.
«Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии... Все достигаемо, пока мечта живет тебе каждый день», – написал футболист в своем фейсбуке.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за «Ювентус» 41 матч во всех турнирах, забив в них 28 мячей и отдав 13 голевых передач.
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