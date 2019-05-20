«ПСЖ» опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с официальным заявлением, отметив, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет команду этим летом.
«Наша история продолжится в следующем сезоне. У нас общие амбиции. Мы хотим вместе переписать историю футбола», – говорится в Твиттере клуба.
Напомним, форвард подписал соглашение с клубом летом 2018 года.
В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 28 матчей, забил 32 гола и отдал 11 голевых передач.
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