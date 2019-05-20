«Рубин» и «Анжи» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Футболисты «Рубина» сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России – 0:0.
Таким образом, подопечные Магомеда Адиева ушли с последнего места в таблице. На данный момент в активе команды 21 очко и 15-я позиция.
Что касается «Рубина», то казанский клуб расположился на 10-й строчке, набрав 36 очков.
В заключительном туре РПЛ «Анжи» сыграет дома с «Уралом» (26 мая), а «Рубин» в тот же день встретится в гостях с «Краснодаром».
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