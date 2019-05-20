«Рома» и «Милан» ведут борьбу за Фернандо Льоренте

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет лондонский клуб по окончании сезона.
Как сообщает Daily Mail, боссы англичан отказались продлевать соглашение с игроком и отпустят его на правах свободного агента.
Отмечается, что в услугах форварда заинтересованы «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 20 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.
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