«Рома» и «Милан» ведут борьбу за Фернандо Льоренте - Советский спорт
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20 мая 2019 22:16ФутболГичунцев Артур

«Рома» и «Милан» ведут борьбу за Фернандо Льоренте

Ранее испанец выступал в составе «Ювентуса».

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет лондонский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Daily Mail, боссы англичан отказались продлевать соглашение с игроком и отпустят его на правах свободного агента.

Отмечается, что в услугах форварда заинтересованы «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 20 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.

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