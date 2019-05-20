Мурад Мусаев: У Перейры есть серьезные предложения от российских клубов - Советский спорт
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20 мая 2019 22:43ФутболГичунцев Артур

Мурад Мусаев: У Перейры есть серьезные предложения от российских клубов

Ранее стало известно, что игрок покинет «быков» по окончании сезона.

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение Маурисио Перейры сменить клубную прописку грядущим летом.

«Вопрос с уходом Перейры связан с его семьей. В марте его старший сын пошел в школу. Ему тяжело.

У Перейры есть предложения от других российских клубов. Это очень серьезные предложения. Но для него важны не деньги, а семья.

Мы уважаем решение Перейры. Он пообещал, что не уйдет в другой российский клуб. Сказал, что в России, если останется, будет играть только в «Краснодаре», – сказал специалист в программе «8-16».

29-летений уругваец перебрался в «Краснодар» зимой 2013 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

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