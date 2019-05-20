Мурад Мусаев: У Перейры есть серьезные предложения от российских клубов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение Маурисио Перейры сменить клубную прописку грядущим летом.
«Вопрос с уходом Перейры связан с его семьей. В марте его старший сын пошел в школу. Ему тяжело.
У Перейры есть предложения от других российских клубов. Это очень серьезные предложения. Но для него важны не деньги, а семья.
Мы уважаем решение Перейры. Он пообещал, что не уйдет в другой российский клуб. Сказал, что в России, если останется, будет играть только в «Краснодаре», – сказал специалист в программе «8-16».
29-летений уругваец перебрался в «Краснодар» зимой 2013 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
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