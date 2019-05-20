«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью, забив 6 голов в заключительном матче сезона

Футболисты «Лацио» разошлись миром с «Болоньей» в заключительном туре серии А – 3:3.
В составе «орлов» отличились Хоакин Корреа, Баштуш, а также Сергей Милинкович-Савич, который спас свою команду от поражения на 80-й минуте. У гостей это сделали Андреа Поли, Маттиа Дестро и Риккардо Орсолини
Таким образом, столичный клуб набрал 59 очков и остался на 8-м месте. У «Болоньи» – 14-я позиция и 41 очко.
Серия А
37-й тур
«Лацио» – «Болонья» 3:3 (1:0)
Голы: Корреа, 13 (1:0), Поли, 50 (1:1), Дестро, 51 (1:2), Баштуш, 59 (2:2), Орсолини, 63 (2:3), Милинкович-Савич, 80 (3:3).
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