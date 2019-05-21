Игорь Черевченко: Бакаев, Мирзов и Беляев готовы к топ-клубам - Советский спорт
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21 мая 2019 01:30Футбол

Игорь Черевченко: Бакаев, Мирзов и Беляев готовы к топ-клубам

На данный момент «оружейники» занимают 6-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался об игре своих подопечных – Максима Беляева, Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова.

«Молодые ребята. Максим постарше, 27 лет. Мирзову сейчас 25, Бакаеву – 22. Это золотой возраст для футболистов. Мое мнение: они готовы играть в основном составе топ-клубов, куда их хотят взять.

Все будет зависеть от них. А то бывает такое, что футболист попадает в топ-клуб, но останавливается в росте и мотивации. В футболе надо каждый день расти и доказывать свою состоятельность», – сказал специалист в интервью телеканалу «Россия 24».

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