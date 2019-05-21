Источник: Лэмпард сменит Сарри на посту главного тренера «Челси» - Советский спорт
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21 мая 2019 01:54ФутболГичунцев Артур

Источник: Лэмпард сменит Сарри на посту главного тренера «Челси»

Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард, являющийся наставником «Дерби Каунти», вернется в лондонский клуб в качестве главного тренера.

Согласно источнику, боссы «синих» решили уволить Маурицио Сарри вне зависимости от результата в финале Лиги Европы, где его команде предстоит дерби с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что на приглашении Лэмпарда настаивает владелец «Челси» Роман Абрамович. Бизнесмен считает, что у Сарии непростые отношения с фанатами, а Лэмпард, в свою очередь, сумеет вернуть доверие болельщиков.

Добавим, что в минувшем сезоне АПЛ команда заняла 3-е место в таблице.

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