Источник: Лэмпард сменит Сарри на посту главного тренера «Челси»

Бывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард, являющийся наставником «Дерби Каунти», вернется в лондонский клуб в качестве главного тренера.
Согласно источнику, боссы «синих» решили уволить Маурицио Сарри вне зависимости от результата в финале Лиги Европы, где его команде предстоит дерби с «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что на приглашении Лэмпарда настаивает владелец «Челси» Роман Абрамович. Бизнесмен считает, что у Сарии непростые отношения с фанатами, а Лэмпард, в свою очередь, сумеет вернуть доверие болельщиков.
Добавим, что в минувшем сезоне АПЛ команда заняла 3-е место в таблице.
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