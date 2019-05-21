Тренер «Анжи»: Почему-то никак не могли зацепиться за мяч «Анжи» сыграл в гостях вничью с «Рубином».

Тренер «Анжи» Александр Жидков, руководивший командой в матче 29-го тура премьер-лиги с «Рубином» (0:0) на «Казань Арене», подвел итоги игры.

«Игра была сложной для нас, конечно, – приводит слова Жидкова официальный сайт «Анжи». – Мы не могли никак зацепиться за мяч почему-то. Много потерь и из-за этого приходилось обороняться почти полтора тайма.

С чем это связано не знаю. Может дело в психологии. Вроде молодые ребята, должны ко всему адаптироваться. То, что есть, то есть. В целом игрой довольны исходя из того, что приобрели очки».

Напомним, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев пропускал игру из-за дисквалификации.

«Анжи» набрал 21 очко и поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, опередив «Енисей». В заключительном туре 26 мая «Анжи» примет «Урал».