Олег Терехин: «Локомотив» – фаворит, но игрокам «Урала» тоже хочется что-то выиграть «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России.

Бывший форвард «Локомотива» Олег Терехин высказался о предстоящем финале Кубка России с «Уралом».

«До игры фаворит «Локомотив» по уровню состава, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Терехина. – Парфенов выигрывал Кубок в прошлом году с «Тосно», но для ряда ребят из «Урала» это получается второй финал после проигранного два года назад. Конечно, им тоже хочется что-нибудь выиграть в своей жизни.

Хоть «Урал» идет в нижней части середины таблицы чемпионата, мне нравится игра, которую ставит ему Дима Парфенов. Там хорошие легионеры, Погребняк вот ожил».

Напомним, два года назад «Локомотив» также играл с «Уралом» в финале Кубка России и одержал победу (2:0).

В нынешнем сезоне решающий матч пройдет 22 мая на «Самара Арене» в Самаре.