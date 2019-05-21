Олег Терехин: «Локомотив» – фаворит, но игрокам «Урала» тоже хочется что-то выиграть

Бывший форвард «Локомотива» Олег Терехин высказался о предстоящем финале Кубка России с «Уралом».
«До игры фаворит «Локомотив» по уровню состава, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Терехина. – Парфенов выигрывал Кубок в прошлом году с «Тосно», но для ряда ребят из «Урала» это получается второй финал после проигранного два года назад. Конечно, им тоже хочется что-нибудь выиграть в своей жизни.
Хоть «Урал» идет в нижней части середины таблицы чемпионата, мне нравится игра, которую ставит ему Дима Парфенов. Там хорошие легионеры, Погребняк вот ожил».
Напомним, два года назад «Локомотив» также играл с «Уралом» в финале Кубка России и одержал победу (2:0).
В нынешнем сезоне решающий матч пройдет 22 мая на «Самара Арене» в Самаре.
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