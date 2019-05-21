СМИ: «Челси» снизил ценник на Азара Об этом сообщает Daily Mail.

Руководство «Челси» продолжает переговоры с мадридским «Реалом» о продаже полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Согласно источнику, лондонский клуб долгое время требовал у «сливочных» 100 млн фунтов, однако, сейчас «синие» готовы расстаться со своим лидером за 87 млн фунтов.

Отмечается, что причиной тому послужила необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА.

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» запретили осуществлять трансферы до января 2020 года из-за ряда нарушений при регистрации несовершеннолетних футболистов.

Что касается самого Азара, то он, как пишет пресса, мечтает поработать с Зинедином Зиданом, и уже согласовал контракт с испанским клубом.