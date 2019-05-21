Тренер «Анжи»: Дюпин достоин хотя бы почувствовать себя в сборной России - Советский спорт
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21 мая 2019 11:08ФутболЛипкин Антон

Тренер «Анжи»: Дюпин достоин хотя бы почувствовать себя в сборной России

Голкипер «Анжи» сыграл во всех матчах команды в премьер-лиге.

Тренер «Анжи» Александр Жидков после матча 29-го тура премьер-лиги с «Рубином» (0:0) высказался о перспективах голкипера команды Юрия Дюпина в сборной России.

«Дюпин – значимая фигура для нашего клуба, – приводит слова Жидкова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – На протяжении всего сезона он играл без ошибок.

В плане сборной не знаю, тренер определяет состав. Дюпин достоин хотя бы посмотреть, почувствовать себя в сборной, пусть и в предварительном матче».

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний голкипер провел 30 матчей в премьер-лиге и Кубке России (из них шесть – «на ноль») и пропустил 49 голов.

Ранее сообщалось о том, что на Дюпина претендуют «Зенит», «Урал» и «Тамбов».

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